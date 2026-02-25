|
25.02.2026 06:31:29
Erie Indemnity stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erie Indemnity hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,91 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 925,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 951,2 Millionen USD ausgewiesen.
Erie Indemnity hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,48 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Erie Indemnity im vergangenen Geschäftsjahr 4,07 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Erie Indemnity 3,79 Milliarden USD umsetzen können.
