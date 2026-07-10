BLS Aktie
WKN DE: A0J3Q1 / ISIN: CH0025889160
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10.07.2026 07:30:03
Erika McEntarfer: ‘You really can just fire the BLS commissioner’
The former labour statistics chief on the fragility (and strength) of US economic dataWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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