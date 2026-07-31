Eris Lifesciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eris Lifesciences hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Eris Lifesciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,73 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 10,65 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 8,62 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at