14.11.2025 06:31:28
Eris Lifesciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Eris Lifesciences veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,82 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,92 Milliarden INR gegenüber 7,41 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 9,23 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 8,03 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
