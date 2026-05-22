Eris Lifesciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eris Lifesciences äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 20,60 INR gegenüber 6,90 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,57 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,05 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 11,60 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,05 Milliarden INR taxiert.

In Sachen EPS wurden 45,33 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eris Lifesciences 25,85 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Eris Lifesciences 31,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 41,48 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 32,07 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at