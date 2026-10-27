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27.10.2026 06:31:29
Eris Lifesciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Eris Lifesciences hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,26 INR. Im Vorjahresviertel hatte Eris Lifesciences 8,82 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,92 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,92 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 11,07 INR je Aktie sowie einen Umsatz 8,89 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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