14.01.2026 20:44:38
Erkundungsmission: Bundeswehr schickt Soldaten nach Grönland
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr schickt am Donnerstag 13 Soldaten für eine Erkundungsmission mehrerer europäischer Staaten nach Grönland. Das geschehe auf Einladung Dänemarks, zu dem die Arktisinsel gehört, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit./wn/DP/nas
