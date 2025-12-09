Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
09.12.2025 16:48:45
"Erleben eine Verschiebung": Branchen-Boss attackiert Airbus scharf - Lob für Boeing
Die Luftfahrtbranche erwartet Rekordgewinne für das kommende Jahr. Und das, obwohl Flugzeugbauer wie Airbus Lieferschwierigkeiten haben. Der Chef des Weltluftfahrtverbands geht mit Airbus ins Gericht und lobt den Konkurrenten Boeing. Eigentlich seien aber die Triebwerkshersteller schuld.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,18
|0,07%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|47,60
|-1,65%
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 710,00
|0,24%
|Boeing Co.
|172,00
|0,03%
