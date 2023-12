Erleben Sie die Zukunft in Aktion: LeddarTech stellt seine preisgekrönte LeddarVision ADAS-Technologie und zugehörige Produkte auf der CES Las Vegas 2024 vor

QUEBEC CITY, Kanada, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® (NASDAQ: LDTC), ein Automobilsoftwareunternehmen, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für ADAS und AD anbietet, freut sich, seine Teilnahme an der CES 2024 (Stand 11014 LVCC/North Hall) anzukündigen und den Besuchern einen exklusiven Einblick in die nächste Generation der Softwaretechnologie und inspirierender Produkte für ADAS- und AD-Anwendungen zu geben.



TAUCHEN SIE EIN in die Zukunft der Automobilinnovation mit LeddarVision™, einer sensor- und prozessorunabhängigen, leistungsstarken und vielseitigen Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwareplattform für Automobile, die aus verschiedenen Sensortypen (Kamera, Radar und LiDAR) und Konfigurationen ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell erstellt.

Erleben Sie LeddarVision und L2/L3 ADAS-Produkte in Aktion in verschiedenen Klimazonen und Straßenbedingungen auf dem interaktiven Dashboard von LeddarTech, darunter:

**NEU** LeddarVision Surround (LVS-2 + ) – der Premium-Surround-View-Fusions- und Wahrnehmungsstack, der die 1VxR-Sensorkonfiguration der LVF-Front-View-Produktfamilie effizient auf eine 5V5R-Konfiguration erweitert.

– der Premium-Surround-View-Fusions- und Wahrnehmungsstack, der die 1VxR-Sensorkonfiguration der LVF-Front-View-Produktfamilie effizient auf eine 5V5R-Konfiguration erweitert. **Preisgekrönt** LeddarVision Front Entry (LVF-E) – ein Front-View-Fusions- und Wahrnehmungsmodul für ADAS L2/L2+ Autobahnassistenten der Einstiegsklasse und 5-Sterne NCAP 2025/GSR 2022 mit dem TDA4VM-Q1-Prozessor von Texas Instruments. Mit dem LVF-E werden die niedrigsten Systemkosten für L2/L2+ ADAS der Einstiegsklasse erreicht. Oktober 2023 – Auszeichnung für das ADAS-System des Jahres , verliehen vom im Vereinigten Königreich ansässigen AutoTech Breakthrough November 2023 – Auszeichnung für Sensoriksoftware für die Branche der selbstfahrenden Fahrzeuge von Cars of the Future UK

FAHREN SIE MIT LeddarCar Live: Kunden und Analysten sind eingeladen, eine reale Vorführung der LeddarVision Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie von LeddarTech auf der Straße zu buchen.

Kunden, Analysten, Investoren und die Medien sind eingeladen, einen Termin mit unserem Team auf der CES zu vereinbaren, um mehr über LeddarTech zu erfahren.

"Seien Sie dabei, wenn wir unsere bahnbrechenden LeddarVision-Automobilsoftwarelösungen im dynamischen LeddarCar demonstrieren und unsere fortschrittlichen ADAS-Produkte und -Technologien auf der CES 2024 vorstellen", so Frantz Saintellemy, President, COO und zukünftiger CEO von LeddarTech. "Die CES ist eine großartige Gelegenheit für uns, mit unseren Kunden, Partnern und Investoren sowie den Medien und politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten und zu zeigen, wie unsere Technologie die Mobilität und Lebensqualität aller Verkehrsteilnehmer verbessert. Die Teilnahme von LeddarTech an der CES 2024 unterstreicht unsere zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Zukunft der Automobiltechnologie und stärkt unsere Position als führender Anbieter von Automobilsoftware."

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes, weltweit tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Quebec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. Das Unternehmen entwickelt und liefert umfassende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von Anwendungen für ADAS und autonomes Fahren ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um genaue 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und eine sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich und verfügt über mehr als 150 Patentanmeldungen (80 davon erteilt), die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

