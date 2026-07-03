Erlebnis Akademie: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Erlebnis Akademie hat am 01.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Erlebnis Akademie hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,570 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent auf 5,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,360 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Erlebnis Akademie ein EPS von -0,640 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Erlebnis Akademie 24,80 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 25,12 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at