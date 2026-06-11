|
11.06.2026 23:05:38
Erleichterter Zugang zu Lohnsteuerhilfevereinen
BERLIN (dpa-AFX) - Lohnsteuerhilfevereine sollen künftig mehr Menschen offen stehen als bisher. Der Bundestag hat am späten Abend eine entsprechende Gesetzesänderung beschlossen, die aber auch noch vom Bundesrat gebilligt werden muss. Vorgesehen ist, dass die Vereine auch Steuerzahler beraten dürfen, die Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen erzielen. Bislang ist das nur zulässig, wenn die jährlichen Mieteinnahmen unter 18.000 Euro liegen. Diese Grenze soll nun wegfallen.
Der Bundestag hatte diese Reform im April schon einmal verabschiedet. Damals war der Gesetzentwurf aber kurzfristig um die sogenannte Entlastungsprämie von 1.000 Euro ergänzt worden. Weil dieses Vorhaben vom Bundesrat gestoppt worden war, musste die Änderung des Steuerberatungsgesetzes noch einmal auf den Weg gebracht werden./ax/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.