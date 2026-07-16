Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Streaming im Blick 16.07.2026 22:18:00

Erlöse verfehlen Erwartungen, Gewinn zieht an: So reagiert die Netflix-Aktie auf die Bilanz

Erlöse verfehlen Erwartungen, Gewinn zieht an: So reagiert die Netflix-Aktie auf die Bilanz

Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Streamingriesen Netflix gewartet. So fiel die nachbörslich präsentierte Bilanz aus.

Im zweiten Geschäftsquartal 2026 hat Netflix mehr verdient. Nachdem die Marktschätzungen bei 0,786 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, präsentierte das Unternehmen ein EPS von 0,8 US-Dollar und verdiente damit mehr als am Markt erwartet worden war. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz verbesserte sich unterdessen von 11,08 Milliarden US-Dollar auf 12,56 Milliarden US-Dollar, damit hat das Unternehmen die Markterwartungen leicht verfehlt. Analysten hatten zuvor Erlöse von 12,58 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Netflix-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 8,37 Prozent tiefer bei 68,13 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Netflix,pixinoo / Shutterstock.com,XanderSt / Shutterstock.com

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