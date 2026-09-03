|
03.09.2026 10:11:38
Ermittler suchen weiter nach Spuren nach Stromnetz-Sabotage
TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf das Stromnetz in Südbrandenburg geht die Spurensuche der Polizei nahe dem Kraftwerk Jänschwalde weiter. Auch am heutigen Tag werden die Einsatzmaßnahmen am Umspannwerk in Turnow-Preilack fortgesetzt, wie die Polizei mitteilt. Es komme zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Landesstraße 50 sei gesperrt worden, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort.
Die Polizei ermittelt nach der Sabotage am Stromnetz unter anderem wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Sie sucht nach Beweismitteln und fahndet nach den Tätern.
Unbekannte hatten am Dienstagmorgen mit Hilfe selbstgebauter Flugkörper, die Silvesterraketen ähnelten, leitfähiges Material in Richtung der Höchstspannungsleitungen gelenkt. Mehr als ein Dutzend Vorrichtungen zu diesem Zweck sind bisher gefunden worden. Zu einem Stromausfall kam es laut Netzbetreiber nicht./ane/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.