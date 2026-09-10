Ermittlungen gegen Berliner SPD-Kandidat Krach: Verdacht auf Vorteilsannahme

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach unter anderem wegen des Anfangsverdachts auf Vorteilsannahme in zwei Fällen. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Abend. Zuvor hatten "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" berichtet./xma/DP/men