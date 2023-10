Erneuerbare-Energie-Lobby kritisiert fehlende Ampel-Strategie zur Bioenergie

Berlin (Reuters) - Der Bundesverband Erneuerbare Energie hat der Ampel-Regierung zur Mitte der Amtszeit ein positives Zeugnis ausgestellt, aber auch Tempo bei der Umsetzung angemahnt.

Es fehle weiterhin eine Biomasse-Strategie. Hier seien Perspektiven nötig, sagte Verbandspräsidentin Simone Peter am Donnerstag. Bio-Energien seien schon jetzt verfügbar und müssten stärker gefördert werden vom Staat. "Wir sind nicht gefeit vor höheren Erdgas-Preisen." Dies sei nach den Anschlägen der radikal-islamischen Hamas auf Israel wieder deutlich geworden, als die Preise für Gas gestiegen seien.

Insgesamt komme die Ampel bei der Energiewende aber voran, so Peter, die von Oktober 2013 bis Januar 2018 Co-Chefin der Grünen war. Es gebe zwar noch vieles zu tun, im Vergleich zu den Vorgängerregierungen schneide die Koalition aus SPD, Grünen und FDP aber gut ab. Wichtig sei nun, bürokratische Hürden abzubauen, um mehr Wind- und Solarenergie ans Netz zu bringen.

"Wir sind überhaupt noch nicht durch", sagte Matthias Miersch, Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion. Er warnte, Vertreter der fossilen Energiebranche würden mit Hilfe von CO2-Speichermöglichkeiten versuchen, ihre Aktivitäten als nachhaltig erscheinen zu lassen. "Da müssen wir höllisch aufpassen." Dies wäre ein Sackgasse. Die Ampel will zudem Einnahmen aus dem CO2-Preis wieder an die Bürger als Klimageld ausschütten. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler sagte, Anfang 2025 werde dies möglich sein. Zusammen mit den Finanzämtern und den Ländern werde ein System dafür entwickelt. Die Höhe und genaue Finanzierung müsse aber noch geklärt werden.

Strittig in der Ampel ist weiterhin, ob der Strompreis für die energieintensive Industriebetriebe mit staatlichen Subventionen gedeckelt werden soll, wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen will, es aber Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) ablehnen. In einem Schreiben an Scholz forderte die "Allianz pro Brückenstrompreis", die mehrere Gewerkschaften und Industrieverbände etwa aus der Chemie- und Stahlbranche umfasst, einen Beschluss dazu zu fassen. Dies sollte am Freitag beim Koalitionsausschuss der drei Ampel-Partner geschehen. Die Lage der energieintensiven Industrie werde immer dramatischer. Die bereits zu beobachtende massive Drosselung hiesiger Produktion gefährde akut Arbeitsplätze und Standorte.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)