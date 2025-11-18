18.11.2025 17:34:38

Erneuerbare: Schneider sagt Geld für Ausbau im Ausland zu

BELÉM (dpa-AFX) - Um die Umstellung auf klimafreundliche Energien voranzutreiben unterstützt das Bundesumweltministerium den Bau von Speichern und Netzen in anderen Staaten mit 138 Millionen Euro. Das sagte Minister Carsten Schneider (SPD) bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém.

Das Geld ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative, einem Topf, mit dem die Bundesregierung Klima und Artenvielfalt im globalen Süden unterstützt. Mit der Umstellung auf dezentral erzeugte erneuerbare Energien müssen auch die Stromnetze umgebaut werden. Weltweit warten laut Ministerium Projekte mit einer Leistung von 3.000 Gigawatt (GW) auf eine Netzanbindung, es fehlten Leitungen oder bestehende Netze seien nicht leistungsfähig genug. Dies entspreche ungefähr dem dreifachen Kraftwerkspark der EU.

"In Deutschland haben wir inzwischen gelernt, rund 60 Prozent erneuerbare Energien erfolgreich in das Stromnetz zu integrieren", erklärte Schneider. "Wir sind gerne bereit, diese Expertise zu teilen und zugleich von anderen zu lernen für die nächsten Schritte." Auch in Deutschland muss das Stromnetz weiter an den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien angepasst werden./hrz/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen