Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
|
10.04.2026 15:44:38
Erneuerbaren-Branche: 32 Milliarden Euro in Niedersachsen in Gefahr
HANNOVER (dpa-AFX) - Die Erneuerbare-Energien-Branche in Niedersachsen wirft Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor, milliardenschwere Investitionen in Wind-, Solar- und Bioenergie zu gefährden. Alleine in Niedersachsen drohten mit den von Reiche geplanten Gesetzesänderungen 32 Milliarden Euro an Investitionen binnen fünf Jahren wegzubrechen, sagte die Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien, Bärbel Heidebroek.
Niedersachsen wäre dem Verband zufolge als "Energieland Nummer eins" besonders von einem gehemmten Ausbau klimafreundlicher Energieträger betroffen. "Wir haben sehr viel Erneuerbare und wir haben ein unfassbar großes Volumen an Investitionen, die eigentlich darauf warten, umgesetzt zu werden", sagte Heidebroek.
Verband fordert neuen Netzgipfel
Zwar sei die Problemdefinition richtig, dass es Probleme beim Netzausbau gebe. "Aber wenn ich an einer Kreuzung an allen vier Stellen immer nur ein Stoppschild aufstelle, dann wird gar nichts vorangehen und dann wird keiner weiterkommen können", sagte die Verbandschefin. "Wenn wir früher so gehandelt hätten, würden wir heute noch mit Pferdekutschen fahren."
Sollte die Energiewende ausgebremst werden, gefährde das Arbeitsplätze und schaffe Abhängigkeiten von fossiler Energie, warnte Heidebroek. Zusammen mit Netzbetreibern und der Industrie müsse daher nach Lösungen gesucht werden: "Wir brauchen einen neuen Netzgipfel."
Zuletzt arbeiteten nach Verbandsangaben knapp 280.000 Menschen bundesweit in der Erneuerbare-Energien-Branche. Eine Zahl für Niedersachsen konnte der Verband nicht nennen.
"Schlecht für Niedersachsen"
Kritik an den Plänen von Bundesministerin Reiche kam auch von Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne. "Der energiepolitische Kurs der Bundesregierung ist schlecht für Niedersachsen", sagte der SPD-Politiker.
Tonne kritisierte unter anderem eine fehlende Planungssicherheit beim Ausbau der Windenergie auf See. "Wenn Ausschreibungen ins Leere laufen oder wirtschaftlich nicht tragfähig sind, gefährdet das nicht nur Ausbauziele, sondern ganz konkret Arbeitsplätze in Häfen, Werften und der Zulieferindustrie", sagte der Minister.
Gleichzeitig forderte Tonne mehr Dynamik beim Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft und einen anderen Umgang mit Netzengpässen. "Es ist energiepolitisch nicht mehr vermittelbar, dass moderne Anlagen abgeschaltet werden, während gleichzeitig Energie knapp und teuer ist", sagte er.
Energieminister Christian Meyer (Grüne) sagte, Reiche gefährde Tausende Arbeitsplätze, vor allem in Niedersachsen, und mache es "noch schwerer, endlich die Abhängigkeitsfesseln in Sachen Energieversorgung abzulegen und auf heimische Energien zu setzen"./cwe/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
10.04.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
09.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.04.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.04.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|45,88
|0,22%
|Siemens Energy AG
|167,54
|1,54%
|Vestas Wind Systems A-S
|26,28
|1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.