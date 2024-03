Erneuerbaren-Verband dringt auf "noch mehr Ambition"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE), Simone Peter, hat anlässlich des in Berlin stattfindenden "Berlin Energy Transition Dialogue" noch ehrgeizigere Schritte angemahnt. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland gewinnt wieder deutlich an Dynamik, allen voran Photovoltaik und Wind", betonte Peter. Deutschland unterstütze den Beschluss der Weltklimakonferenz zu einer Verdreifachung des Erneuerbaren-Ausbaus bis 2030. Die Branche fordere perspektivisch aber "noch mehr Ambition und eine verbindliche Zielsetzung und konkrete Maßnahmen, um den privaten Sektor für notwendige Investitionsoffensiven zu gewinnen".

Mit einem Anteil von 52 Prozent am Bruttostrombedarf seien die Erneuerbaren "systemsetzend" und wirkten "immer stärker sektorübergreifend", betonte die Verbandspräsidentin. Damit stehe der nächste Entwicklungsschritt der Energiewende an: Die Anpassung an ein neues Strommarktdesign, eine bessere Netzinfrastruktur und ein flexibel steuerbares Back-up aus Bioenergie, Wasserkraft, Geothermie, Speichern und Sektorenkopplung. "Die mittelständische Erneuerbaren-Branche steht bereit, 100 Prozent der Energieversorgung zu sichern, auch bei Wärme, Mobilität und Industrie", hob Peter hervor.

