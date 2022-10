Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Erneuerung des Verwaltungsrats von Valora



14.10.2022 / 17:45 CET/CEST



Medienmitteilung An der ausserordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG wurde heute der Verwaltungsrat mit vier Vertretern des neuen Mehrheitsaktionärs Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) neu besetzt. Neuer Präsident des Verwaltungsrats ist FEMSA CEO Daniel Alberto Rodríguez Cofré. Die Neuwahl ist Teil der Anpassung der Governance nach dem Abschluss der Akquisition von Valora durch FEMSA. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Rechte an der in Basel ohne ihre physische Teilnahme abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Dieser vertrat die Stimmen von 4263557 Namenaktien der Valora Holding AG, was 97.12% des Aktienkapitals entspricht. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten FEMSA CEO Daniel Alberto Rodríguez Cofré als neuen Präsidenten sowie Francisco Camacho Beltrán, Chief Corporate Officer von FEMSA, Carlos Arenas Cadena, CEO der FEMSA Proximity Division, und Salvador Alfaro Hernández, CFO der FEMSA Proximity Division, als neue Mitglieder des Verwaltungsrats. Die drei letzteren wurden zudem in den Vergütungsausschuss gewählt. Mit Abschluss der ausserordentlichen Generalversammlung traten die bisherigen Mitglieder des Valora Verwaltungsrats wie vorgesehen zurück. Sie wurden zusammen mit der Konzernleitung, die Valora wie kommuniziert weiterhin führen wird, von den Aktionärinnen und Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. Weitere Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG sowie die Lebensläufe der neuen Verwaltungsratsmitglieder sind unter diesem Link abrufbar. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom. Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk und die beliebte Eigenmarke ok. sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz in der Schweiz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Es ist vorgesehen, diese nach einem Squeeze-out-Verfahren zu dekotieren.



