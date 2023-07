Erneut Explosionen auf strategisch wichtiger Krim-Brücke

- von Guy Faulconbridge

Moskau (Reuters) - Auf der für Russland strategisch wichtigen Auto- und Eisenbahnbrücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland hat es erneut Explosionen gegeben.

Der Autoverkehr wurde unterbrochen, Züge rollen in der Zwischenzeit wieder. Vertreter Russlands sprachen von einer Notsituation. Das Ausmaß der Schäden an der Brücke, die die wichtige Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer überspannt, war zunächst unklar. Auf einem Video, das von lokalen Medien verbreitet wurde, war ein aufgespalteter Straßenabschnitt zu sehen, der sich zu einer Seite hin neigte. Reuters konnte verifizieren, dass das Video auf der Brücke aufgenommen wurde.

Russland beschuldigte die Ukraine, für den Vorfall verantwortlich zu sein. Hilfe sei von den USA und Großbritannien gekommen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. "Der Angriff auf die Krim-Brücke heute wurde von dem Regime in Kiew verübt. Bei diesem Regime handelt es sich um ein terroristisches, und es weist alle Merkmale einer international organisierten Verbrecherbande auf."

Auch aus der Ukraine selbst kamen Hinweise, dass die Ukraine dahinter stecken könne. Nachdem es aus dem Militär zunächst hieß, es handele sich möglicherweise um eine Provokation Russlands, berichteten drei ukrainische Medien, dass der Vorfall auf den ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine zurückzuführen sei. Alle drei berufen sich auf mindestens einen nicht näher beschriebenen Insider. Es seien Drohnen eingesetzt worden. Ein Sprecher des SBU verwies gegenüber dem Nachrichtendienst RBC Ukraine auf frühere Aussagen von SBU-Chef Wasyl Maljuk, dass es in einem Krieg gerechtfertigt sei, Versorgungsrouten des Feindes zu unterbrechen. Über die Brücke liefert Russland einen großen Teil des Nachschubs für seine Truppen in der von ihnen größtenteils besetzten südukrainischen Region Cherson.

Der russische Telegram-Kanal "Grauzone", der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, berichtete über zwei Explosionen am frühen Montagmorgen. Zwei Menschen seien bei dem Vorfall getötet worden, teilte der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Ein Mädchen sei verletzt worden, es werde auf der Intensivstation behandelt. Bei den Toten handele es sich um die Eltern des Kindes. Die Familie sei auf dem Weg in die Ferien auf der Krim gewesen, berichteten russische Medien. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres kam es zu einer heftigen Explosion auf der Brücke. Das Prestigeprojekt, das der russische Präsident Wladimir Putin 2018 persönlich eingeweiht hatte, wurde zu großen Teilen zerstört. Auch damals machte Russland die Ukraine dafür verantwortlich. Die räumte das erst Monate später indirekt ein. Nach der teilweisen Reparatur fuhr Putin in einem Mercedes im Dezember über die 19 Kilometer lange Brücke.

Nur wenige Stunden nach dem Vorfall setzte Russland eine mögliche Verlängerung des Abkommens zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine aus. Dem russischen Präsidialamt zufolge gibt es keinen Zusammenhang. Der Russland betreffende Teil sei nicht umgesetzt worden, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Sobald die Vereinbarungen erfüllt würden, werde sich Russland wieder beteiligen. Das Abkommen war im Juli 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei zustande gekommen und sollte die weltweite Nahrungsmittelkrise lindern, die durch die Blockade von Schwarzmeerhäfen entstanden war. Die Vereinbarung war mehrfach verlängert worden und wäre am Abend ausgelaufen. Das vorerst letzte Schiff mit Getreide legte am Sonntag in Odessa ab.

