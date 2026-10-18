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18.10.2026 20:21:38
Erneut Krawalle in Paris - Polizei setzt Tränengas ein
PARIS (dpa-AFX) - Am Tag nach den schweren Ausschreitungen in Frankreich sind in Paris erneut Demonstranten mit der Polizei aneinandergeraten. Dutzende Randalierer kamen zu einem unangemeldeten Protest auf dem zentralen Place de la République zusammen, an dem es am Samstag bereits zu schweren Auseinandersetzungen gekommen war. Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, errichteten Demonstranten Barrikaden und die Polizei setzte Tränengas ein.
Wie der Sender BFMTV berichtete, kam später auch eine auf schwere urbane Unruhen spezialisierte Sondereinheit der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass es wieder zu versuchten Plünderungen kam. Auch aus Toulouse und Lyon wurden Zusammenstöße gemeldet, die aber bei weitem nicht den Umfang der Ausschreitungen vom Samstag hatten./evs/DP/men
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