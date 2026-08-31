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31.08.2026 16:46:38
Erneuter Vorfall: Russischer Aufklärer vor Polen abgefangen
WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Luftwaffe hat nach Regierungsangaben erneut ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. Der russische Aufklärer vom Typ Il-20 sei 30 Kilometer nördlich des Badeorts Leba unterwegs gewesen, schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Dort hätten ihn polnische Kampfjets abgefangen. Der polnische Luftraum sei nicht verletzt worden.
"Russland hat erneut unsere Verteidigungs- und Luftabwehrsysteme auf die Probe gestellt", schrieb Kosiniak-Kamysz weiter. Bereits Ende Juli und Anfang August war es innerhalb weniger Tage zu drei ähnlichen Vorfällen mit russischen Aufklärern über der Ostsee gekommen.
Beim sogenannten Abfangen in der Luft nehmen die Piloten Sichtkontakt zur gegnerischen Besatzung auf und signalisieren, dass deren Flugzeug sich entfernen soll. In Polen und den baltischen Staaten gibt es Befürchtungen, dass Russland wegen seiner Probleme im Ukraine-Krieg vermehrt Nato-Staaten beispielsweise mit Aufklärungsflügen provozieren könnte./dhe/DP/stw
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