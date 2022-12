Erneuter Vorstandswechsel bei der s Wohnbaubank

Die s Wohnbaubank bekommt wieder einen neuen Vorstand. Benedikt Hejda wird zum Jahreswechsel die Funktionen von Elisabeth Palatin-Reiss übernehmen und die Geschicke der Wohnbaubank zusammen mit Stefanie Wiener leiten. So geht es aus einer Aussendung vom Montag hervor. Wiener war erst Ende Juli in das Führungsgremium der Erste Group-Tochter aufgestiegen. Hejda sei seit 2008 bei der Erste Group tätig, heißt es in der Aussendung.

spo/cgh

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com