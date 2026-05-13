Ernexa Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ernexa Therapeutics hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ernexa Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -56,250 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at