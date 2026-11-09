Ernexa Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ernexa Therapeutics hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Ernexa Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,750 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at