Ernexa Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ernexa Therapeutics gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,240 USD. Im Vorjahr waren -48,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at