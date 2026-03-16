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16.03.2026 06:31:29
Ernexa Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ernexa Therapeutics gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,240 USD. Im Vorjahr waren -48,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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