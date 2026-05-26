BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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26.05.2026 16:04:54
"Ernsthafte Bedenken": Britischer Ölkonzern BP entlässt überraschend Verwaltungsratschef
Mit sofortiger Wirkung ist Albert Manifold nicht mehr Verwaltungsratschef des Mineralölkonzerns BP. Sein Verhalten habe den Verwaltungsrat enttäuscht, heißt es in einer Mitteilung. Unter Aktionären zeichnete sich bereits im April eine gewisse Unzufriedenheit ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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