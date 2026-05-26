BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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26.05.2026 16:04:54

"Ernsthafte Bedenken": Britischer Ölkonzern BP entlässt überraschend Verwaltungsratschef

Mit sofortiger Wirkung ist Albert Manifold nicht mehr Verwaltungsratschef des Mineralölkonzerns BP. Sein Verhalten habe den Verwaltungsrat enttäuscht, heißt es in einer Mitteilung. Unter Aktionären zeichnete sich bereits im April eine gewisse Unzufriedenheit ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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