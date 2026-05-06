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06.05.2026 06:31:29
Ero Copper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ero Copper hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 CAD gegenüber 1,10 CAD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ero Copper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 361,0 Millionen CAD im Vergleich zu 179,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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