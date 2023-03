Ero Copper: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ero Copper präsentierte in der am 08.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurden 0,240 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ero Copper 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 134,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 116,7 Millionen USD.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,910 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ero Copper im vergangenen Geschäftsjahr 426,40 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ero Copper 489,90 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,979 USD und einen Umsatz von 431,95 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at