Ero Copper stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ero Copper hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,55 CAD. Im letzten Jahr hatte Ero Copper einen Gewinn von 0,480 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Ero Copper im vergangenen Quartal 487,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 99,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ero Copper 243,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at