Ero Copper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ero Copper hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 CAD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73,84 Prozent auf 393,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 226,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at