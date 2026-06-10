Eagle Rock Energy Partners LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0LCL5 / ISIN: US26985R1041
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10.06.2026 07:40:14
ERock Prices IPO Of 27.91 Mln Shares At $21.50/Shr
(RTTNews) - ERock, Inc. (EROC), a provider of onsite power solutions, on Wednesday announced the pricing of its initial public offering of 27.91 million shares of Class A common stock at $21.50 per share.
The offering is expected to close on June 11.
The gross proceeds from the offering are expected to be approximately $600 million.
The company also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 4.2 million shares to cover over-allotments.
Shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on June 10 under the ticker symbol "EROC."
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