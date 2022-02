Eröffnung: DAX auf Erholungskurs - Aareal Bank-Aktie auf Talfahrt

Nach dem jüngsten Kursrutsch kehren Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,8 Prozent auf 15.223 Punkte, nachdem er am Freitag wegen Spekulationen auf drastischere Zinserhöhungen der US-Notenbank 1,7 Prozent nachgegeben hatte.