Eröffnung: DAX schwächelt vor EZB-Sitzung - Ukraine im Fokus

Nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg ist der Dax am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten ein Prozent auf 13.712 Zähler. Am Mittwoch hatte er knapp acht Prozent zugelegt, weil Anleger auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine spekulierten.