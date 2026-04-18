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18.04.2026 17:37:38
Eröffnung der Hannover Messe mit Merz und Lula
HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover wird am Sonntagabend (18.00 Uhr) die weltweit wichtigste Industrieschau eröffnet. Zur Eröffnungsfeier der Hannover Messe im Congress Centrum haben sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Präsident des diesjährigen Partnerlandes Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva, angekündigt. Ab Montag ist die Messe dann für Besucher geöffnet.
Bereits am Sonntagnachmittag wird Lula mit militärischen Ehren auf Schloss Herrenhausen in Hannover empfangen. Am Montag werden Lula und Merz zu einem Messerundgang erwartet. Parallel zur Messe treffen sich Merz und Lula zu den 3. Deutsch-Brasilianischen Regierungskonsultationen.
Mehr als 3.000 Aussteller zeigen auf dem Messegelände ihre Neuheiten. Hauptthemen sind der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktion, Automatisierung und Robotik. Erstmals mit einem eigenen Themenschwerpunkt vertreten ist der Bereich Rüstung. 2025 kamen 127.000 Besucher zu der weltweit wichtigsten Industrieschau./fjo/DP/zb
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