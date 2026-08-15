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15.08.2026 12:46:39

Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse verschiebt sich

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die für heute geplante Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse nahe der Tesla-Autofabrik in Grünheide südöstlich von Berlin verzögert sich. Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) teilte mit, dass die Bauarbeiten an der Strecke zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) länger dauerten. Ursprünglich sollten am frühen Morgen Züge der Regionalexpresslinie RE1 an dem neu gebauten Bahnhof halten.

"Achtung auf der Linie RE1: DB InfraGO verlängert die Baumaßnahme zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) um voraussichtlich 24 Stunden bis zum 15.08.2026, ca. 21:00 Uhr", schreibt die Odeg auf ihrer Homepage. An Anzeigetafeln am Bahnhof Fangschleuse waren die Ausfälle am Morgen zu sehen. Die Odeg schrieb auf ihrer Internetseite, ein Busnotbetrieb sei eingerichtet.

Der Bahnhof Fangschleuse östlich von Berlin gehört zu einer wichtigen Verkehrsachse in Richtung Osten. Der RE1 ist eine Pendler-Strecke unter anderem für die Mitarbeiter des Tesla-Werks./mow/DP/zb

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