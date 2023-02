Erold : Projet de renforcement des fonds propres

EROLD (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce ce jour avoir convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 mars 2023 afin d’autoriser le Conseil d’Administration à lancer une émission de titres financiers donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pouvant porter sur la création d’un maximum de 4 200 000 actions nouvelles.

L’avis de réunion est paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 10 février 2023 et est consultable sur le site internet de la société.

Le Conseil d’administration d’Erold qui s’est réuni le 8 février dernier a approuvé à l’unanimité le principe et a arrêté les résolutions de cette AGE. En cas d’approbation par les actionnaires, la levée de fonds potentielle pourrait être lancée avant la fin du 1er semestre 2023. Elle vise à renforcer la trésorerie du Groupe, notamment pour faire face aux échéances bancaires, dans la phase actuelle de recentrage stratégique sur les métiers historiques d’éditeur de médias numérique, avec l’arrêt des activités servicielles et la relance des activités historiques, notamment des « newsletters » éditoriales qui permettent de générer un trafic de plus grande qualité.

EROLD vise ainsi en 2023 à renouer progressivement avec une croissance séquentielle et à retrouver rapidement son seuil de rentabilité.

Prochaine communication : Résultats annuels 2022 le 31 mars 2023 après bourse

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d’un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr .

CONTACTS

Contact Erold

Stéphanie Tricot, Directrice Générale Adjointe

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch

+33 (0)1 53 67 36 70

erold@actus.fr

