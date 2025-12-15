|
15.12.2025 06:31:29
Eros International Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eros International Media präsentierte am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eros International Media -1,220 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.