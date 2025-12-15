Eros International Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eros International Media präsentierte am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eros International Media -1,220 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at