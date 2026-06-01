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01.06.2026 06:31:29
Eros International Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Eros International Media hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,350 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 58,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 51,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 119,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 14,320 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 11,99 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 294,00 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 53,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Eros International Media 632,20 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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