Eros Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eros Resources hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at