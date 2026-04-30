Eros Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eros Resources hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie generiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,160 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at