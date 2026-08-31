Eros Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eros Resources hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eros Resources ein EPS von 0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at