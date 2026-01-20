|
20.01.2026 15:38:00
ERP-Fonds stellt 2026 neuerlich halbe Milliarde zur Verfügung
Der österreichische Fonds des European Recovery Program (ERP), der im Zuge des Marshallplans in den 1960er-Jahren aufgelegt wurde, stellt auch heuer wieder 500 Mio. Euro für heimische Unternehmen zur Verfügung. Das geht aus einem im Ministerrat am Dienstag beschlossenen Ministerratsvortrag hervor. Auch 2025 waren es 500 Mio. Euro, im Jahr davor 430 Mio. Euro.
Die Zielsetzung des ERP-Jahresprogramms ist laut dem Regierungsbeschluss Unternehmensgründungen zu begünstigen, Innovation zu unterstützen, Wachstumsinnovationen zu finanzieren und "Grüne Transformation" zu beschleunigen. Die Vergabe von Krediten über das Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws) als Hauptzweck des ERP-Fonds richtet sich an die Sektoren Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie Verkehr.
Die Schwerpunkte des ERP-Fonds 2026 zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft lauten "sicheres Wachstum", "Standortsicherung im internationalen Wettbewerb", "saubere Technologien" und "Digitalisierung und Schlüsseltechnologien".
hac/bel
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Der Dow muss im Dienstagshandel einen Verlust hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.