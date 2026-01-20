ERP-Fonds stellt 2026 neuerlich halbe Milliarde zur Verfügung

Der österreichische Fonds des European Recovery Program (ERP), der im Zuge des Marshallplans in den 1960er-Jahren aufgelegt wurde, stellt auch heuer wieder 500 Mio. Euro für heimische Unternehmen zur Verfügung. Das geht aus einem im Ministerrat am Dienstag beschlossenen Ministerratsvortrag hervor. Auch 2025 waren es 500 Mio. Euro, im Jahr davor 430 Mio. Euro.

Die Zielsetzung des ERP-Jahresprogramms ist laut dem Regierungsbeschluss Unternehmensgründungen zu begünstigen, Innovation zu unterstützen, Wachstumsinnovationen zu finanzieren und "Grüne Transformation" zu beschleunigen. Die Vergabe von Krediten über das Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws) als Hauptzweck des ERP-Fonds richtet sich an die Sektoren Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie Verkehr.

Die Schwerpunkte des ERP-Fonds 2026 zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft lauten "sicheres Wachstum", "Standortsicherung im internationalen Wettbewerb", "saubere Technologien" und "Digitalisierung und Schlüsseltechnologien".

