ERP-Fonds stellt heuer 430 Mio. Euro zur Verfügung

Der Fonds des European Recovery Program (ERP), der im Zuge des Marshallplans in den 1960er-Jahren aufgelegt wurde, stellt heuer 430 Mio. Euro für Kredite für heimische Unternehmen zur Verfügung. Das geht aus dem Ministerratsvortrag vom Mittwoch hervor. Mit den Krediten werden konkrete Firmenprojekte, vor allem aus Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen, finanziert.

Aus dem Fonds fließende Kredite müssen zwar zurückgezahlt werden, die Rückflüsse werden aber immer wieder als neue Kredite vergeben. Die Mittel fallen heuer geringer aus als im Durchschnitt der Vorjahre, da während der Corona-Pandemie Tilgungsaussetzungen im großen Stil gewährt wurden und damit weniger Mittel zurückgeflossen sind.

Im Vorjahr standen noch 550 Mio. Euro zur Verfügung, 2022 waren es 500 Mio. und 2021 waren es 600 Mio. Euro. Nach Branchen gegliedert fließen heuer Kredite im Volumen von 352 Mio. Euro in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen, weitere 49 Mio. Euro gehen an den Tourismus, 15 Mio. Euro an Land- und Forstwirtschaft, 6 Mio. Euro in Verkehrswirtschaft und 8 Mio. Euro in die Entwicklungszusammenarbeit.

bel/phs