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30.09.2026 11:38:00
ERP-Fonds wird im laufenden Jahr um 50 Mio. Euro aufgestockt
Neben der Aufstockung des Vergabevolumens sind nun auch Sonderkonditionen für Schlüsseltechnologien vorgesehen. Der Zinssatz wird von 2,625 auf 2,375 Prozent gesenkt. "Und auch wenn das nach einem kleinen Unterschied klingt: Bei großen Investitionen macht das einen ganz großen Unterschied für die Finanzierungskosten aus", betonte Zehetner.
Damit wolle die Regierung ein "klares Signal" senden, so Zehetner: "Wer in Österreich in Zukunftstechnologien investiert, soll dafür bessere Rahmenbedingungen bekommen." Zudem hob sie hervor, dass die Nachfrage nach diesen Krediten "sehr stark gestiegen" sei. Daher sei die Aufstockung nicht bloß ein "theoretisches Volumen, sondern es ist tatsächlich etwas, was unsere Unternehmen nutzen können und nutzen wollen."
wim/rst
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