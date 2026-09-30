ERP-Fonds wird im laufenden Jahr um 50 Mio. Euro aufgestockt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion WKÖ, letzter Absatz ---------------------------------------------------------------------

Der Fonds des European Recovery Program (ERP), der auf den historischen Marshallplan zurückgeht, wird heuer um 50 Mio. Euro aufgestockt. Wegen der stark gestiegenen Nachfrage wird das Vergabevolumen nun für 2026 auf 550 Mio. Euro erhöht, wie Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) im Foyer nach dem Ministerrat erklärte. Damit werden zinsgünstige Kredite für Unternehmen bereitgestellt, die am Standort Österreich investieren.

Neben der Aufstockung des Vergabevolumens sind nun auch Sonderkonditionen für Schlüsseltechnologien vorgesehen. Der Zinssatz wird von 2,625 auf 2,375 Prozent gesenkt. "Und auch wenn das nach einem kleinen Unterschied klingt: Bei großen Investitionen macht das einen ganz großen Unterschied für die Finanzierungskosten aus", betonte Zehetner.

"Bessere Rahmenbedingungen" für Zukunftstechnologien

Damit wolle die Regierung ein "klares Signal" senden, so Zehetner: "Wer in Österreich in Zukunftstechnologien investiert, soll dafür bessere Rahmenbedingungen bekommen." Zudem hob sie hervor, dass die Nachfrage nach diesen Krediten "sehr stark gestiegen" sei. Daher sei die Aufstockung nicht bloß ein "theoretisches Volumen, sondern es ist tatsächlich etwas, was unsere Unternehmen nutzen können und nutzen wollen."

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ergänzte: "Unser Anspruch ist, mehr technologische Wertschöpfung nach Österreich zu holen und unsere Abhängigkeit von anderen Wirtschaftsräumen zu verringern." Die Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer begrüßte am Mittwoch ebenfalls die Aufstockung des Kreditvolumens. "Das Mehr an finanziellen Mitteln und damit die zusätzliche Möglichkeit zur raschen Ausstellung weiterer Kreditzustimmungserklärungen ist ein wichtiges und positives Signal. Es schafft zusätzlichen Spielraum für Unternehmen, die jetzt in Innovation, Modernisierung und Wachstum investieren wollen", sagte Bundesspartenobmann Sigi Menz.

wim/stf/cri