KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.11.2026 12:03:42
Erst in diesem Jahr eröffnet: Telekom baut ihr KI-Rechenzentrum schon aus
Im Februar startet die Telekom ihre "KI-Fabrik" in München. Die Nachfrage nach Rechenleistung ist groß, Unternehmenskunden können damit viel Zeit sparen. Nach sieben Monaten ist das Werk bereits ausgebucht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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