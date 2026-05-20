KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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20.05.2026 23:46:25
Erst mal zu 40 Prozent: Bund steigt bei Panzer-Schmiede KNDS ein
Lange ringt die Bundesregierung darum, ob sie nun beim Rüstungskonzern KNDS einsteigen soll. Nun fällt die Entscheidung: Schwarz-Rot will 40 Prozent übernehmen. Ein Befürworter davon ist der Verteidigungsminister.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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