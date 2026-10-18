Erst Polarkreis, jetzt über 20 Grad: Dortmunds 'wilde Reise'

BERLIN (dpa-AFX) - Vom Polarkreis über Berlin ins sommerliche Aserbaidschan: Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) befindet sich auf einer kräftezehrenden Reise quer durch Europa. Nach dem Champions-League-Spiel im norwegischen Bodö und dem Bundesliga-Duell bei Union Berlin wartet auf den BVB am Dienstag schon der nächste internationale Einsatz bei Club Sabah FK. Lange Flüge, wenig Schlaf und kaum Zeit zum Trainieren gehören derzeit zum Alltag der Dortmunder.

"Jetzt fliegen wir nach Hause, dann ruhen wir uns ein paar Stunden aus und dann fliegen wir wahrscheinlich mit Zwischenstopp nach Aserbaidschan. Weil der Tank nicht groß genug ist für die Maschine", schilderte Sportgeschäftsführer Lars Ricken den Reiseplan. Sein Appell an die Mannschaft: "Gibt nichts zu beklagen oder zu jammern." In Aserbaidschan sind am Dienstag über 20 Grad Celsius angekündigt.

Erst die Champions-League-Reise nach Norwegen zu Bodö/Glimt (0:1), dann das 0:0 in Berlin und nun der nächste lange Flug. Viel Zeit zur Erholung bleibt den Profis nicht. "Ich glaube, die Spieler sind seit Ende August in englischen Wochen unterwegs quer durch Europa, aber das müssen wir so hinnehmen", sagte Ricken.

Auch Abwehrspieler Waldemar Anton will den Reisestress nicht als Ausrede gelten lassen. "Wenn du da auf dem Platz stehst, fragt keiner mehr, ob du nur sieben Stunden oder fünf Stunden geschlafen hast oder müde bist", sagte der Nationalspieler. Seine Devise: "Viel schlafen, viel trinken." Schließlich sei von Anfang an klar gewesen, "dass wir eine wilde Reise haben".

Die hohe Belastung erschwert auch die sportliche Vorbereitung. "Trainingstechnisch wird das relativ schwierig jetzt gerade und auch die nächsten Wochen, weil wir ja fast nur englische Wochen haben", sagte Sportdirektor Ole Book. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Norwegen müsse die Mannschaft nun zeigen, "dass das Spiel in der Champions League in Norwegen ein Ausrutscher war"./jrz/DP/zb