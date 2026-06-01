Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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01.06.2026 22:52:10
Erst Tiefflug, dann Allzeithoch: Dell profitiert mächtig von Nvidia-Innovation
An der Wall Street herrscht das pure Chaos im Schatten der US-iranischen Friedensgespräche. Einzig auf die Halbleiterindustrie ist Verlass. Sie punktet kräftig, während sich Gold verbilligt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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